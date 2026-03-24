Sand: Raiders of Sophie может не успеть выйти в марте - дата все еще не объявлена

Экстракшн-шутер Sand: Raiders of Sophie, заявленный к выходу в марте 2026 года, до сих пор не получил точной даты релиза. Это начинает тревожить фанатов, ведь месяц уже подходит к концу, а конкретики от разработчиков всё ещё нет.

В официальном Discord представители команды стараются успокоить сообщество. По словам старшего менеджера TinyJay, студия сейчас сосредоточена на финальном этапе разработки, и именно от него зависит объявление даты. Он отметил, что понимает недовольство игроков, но не может влиять на процессы, которые определяют сроки.

Разработчики подчёркивают: они не хотят называть дату, пока не будут уверены, что смогут её соблюсти. На странице игры в Steam по-прежнему указано общее окно релиза — март 2026 года.

Журналисты PC Gamer уже обратились к издателю tinyBuild за дополнительными комментариями, однако на данный момент ситуация остаётся неопределённой.