SAND: Raiders of Sophie стартует уже 10 июня - показали новый трейлер дизельпанк-шутера с гигантскими мехами

На Summer Game Fest состоялся показ нового трейлера SAND: Raiders of Sophie — многопользовательского дизельпанк-шутера от издателя tinyBuild и студий Hologryph и TowerHaus. Вместе с демонстрацией разработчики объявили и дату выхода проекта в Steam: игра станет доступна уже 10 июня.

Действие SAND разворачивается на планете Софи, пережившей глобальную экологическую катастрофу. Океаны исчезли, а остатки человечества вынуждены выживать среди бескрайних пустынь, используя гигантские шагающие машины — «Трамплеры». Именно они стали главной особенностью проекта и заметно выделяют его среди множества современных extraction-шутеров.

Игрокам предстоит исследовать руины городов, затонувшие корабли и заброшенные объекты в поисках ценной добычи, одновременно сталкиваясь как с опасностями мира, так и с другими мародёрами. При этом авторы делают ставку не только на перестрелки, но и на глубокую настройку собственных мехов, которые фактически выступают передвижной базой и крепостью.

Особенно любопытно выглядит подход к прогрессии. В отличие от многих игр на выживание, здесь отсутствуют офлайн-рейды: после успешной эвакуации игрок сохраняет своего «Трамплера» и добычу. Это решение может понравиться тем, кто любит напряжённый риск, но устал терять всё нажитое из-за атак во время отсутствия в игре.

Уже сейчас проходит открытое тестирование с новым режимом «Штормовой прыжок», где карта постепенно сужается под воздействием бури, вынуждая игроков сходиться в финальной схватке за особенно ценную добычу. Судя по дебютному трейлеру Summer Game Fest, SAND выглядит как необычная смесь дизельпанка, выживания и extraction-механик, способная привлечь поклонников жанра свежими идеями и атмосферой.