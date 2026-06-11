ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
SAND: Raiders of Sophie 22.06.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Стимпанк
5.8 41 оценка

За день до релиза SAND: Raiders of Sophie перенесли после того, как десятки тысяч игроков обрушили серверы

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Изначально SAND: Raiders of Sophie должна была выйти 10 июня 2026 года. Более того, буквально за день до релиза разработчики публиковали глобальное время запуска и региональные цены, создавая впечатление, что переносов больше не будет.

Всего за один день до запланированного релиза выход SAND: Raiders of Sophie был отложен после того, как десятки тысяч игроков перегрузили серверы игры.

Это были безумные несколько дней: SAND была представлена на Summer Games Fest, а Server Slam превзошёл наши ожидания по количеству игроков. Мы приветствовали десятки тысяч новых контрабандистов в мире SAND,

— заявили разработчики.

Разработчики признали, что игра оказалась не готова к такому количеству пользователей.

В результате команда решила перенести запуск и выпустить игру в раннем доступе 22 июня.

Игра и все вы заслуживаете достойного запуска,

— добавили разработчики.

Индустрия
8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
jax baron

ну дисятки тыс это не много - вон у полворда как то выдержали же серваки

5
ratte88

Разрабы пи

5
Dart_Zero

потужно

5