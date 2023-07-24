12 минут геймплея ролевого экшена Sand Land от создателя Dragon Ball Акиры Ториямы

IGN опубликовал 12-минутный видеоролик с демонстрационной версией игры Sand Land, которая была представлена на PlayStation 5 на выставке San Diego Comic-Con 2023 в минувшие выходные.
Разработанная компанией ILCA и изданная Bandai Namco, игра Sand Land адаптирует мангу о мире пустыни от создателя Dragon Ball Акиры Ториямы в ролевую игру с элементами экшена. Игрокам предстоит стать принцем-извергом Вельзевулом и отправиться в приключение, чтобы спасти Песчаную страну.
Sand Land находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.
такой насыщеный винегрет
но вот "брызги" от ударов можно было бы сделать и поменьше и другого цвета
Прям захотелось поиграть, на вид очень симпатичная и механика транспорта классная!