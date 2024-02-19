Авторы ролевой игры Sand Land показали в действии несколько транспортных средств

Bandai Namco выпустила новые трейлеры грядущей JRPG Sand Land, демонстрируя три из множества транспортных средств, которыми вы сможете насладиться в игре.
В частности, разработчики показали Hover Scooter, который в значительной степени соответствует заявленным характеристикам. Вы можете не только парить этом маневренном транспортном средстве, способном стрейфить, но вы также можете скользить по воде, хотя мы не видим эту особенность в видео.
Мы также увидим его вооруженным пулеметом и гранатометом, хотя вполне вероятно, что это снаряжение можно настроить. В начале трейлера показано больше транспортных средств, в том числе автомобиль с прицепом для ракетной установки, мотоцикл, квадроцикл и мех. Хотя танк является своего рода рекламным плакатом игры, похоже, здесь есть широкий выбор транспортных средств.
Еще два коротких видеоролика демонстрируют еще два транспортных средства: Hover Jet и Battle Bot.
Sand Land выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S и ПК 26 апреля 2024 года.