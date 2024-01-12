Ролевая игра Sand Land от создателя Dragon Ball выйдет 25 апреля в Японии и 26 апреля по всему миру

Ролевая игра Sand Land выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК в Steam 25 апреля в Японии и 26 апреля во всем мире, объявили издатель Bandai Namco и разработчик ILCA. Уже доступны физические и цифровые предварительные заказы.

Погрузитесь в пустынный мир, где и люди, и демоны страдают от острой нехватки воды — Sand Land. Познакомьтесь с Принцем-Дьяволом Вельзевулом, его компаньоном Вором и бесстрашным шерифом Рао и отправляйтесь вместе с командой в необычное приключение в поисках Легендарного источника, спрятанного в пустыне. Конец — это только начало, поскольку за этой засушливой землей лежит новое царство, которое предстоит исследовать.

В этой ролевой экшен-игре игроков ждет ностальгический и трогательный мир, созданный Акирой Ториямой, где вы станете главным героем Вельзевулом. Научитесь контролировать его силы и возглавьте свою компанию героических неудачников, исследующих легендарный мир Sand Land. Остерегайтесь множества опасностей, населяющих его: среди бандитов, жестокой дикой природы и Королевской армии добраться до источника будет непросто. Используйте свой такт и воображение, чтобы создавать танки и другие транспортные средства, которые помогут вам перемещаться по этой огромной земле, используя широкий спектр комбинаций деталей.