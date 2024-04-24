Ролевая игра Sand Land получила релизный трейлер и неплохие оценки от прессы

Sand Land поступит в магазины через пару дней, и Bandai Namco сочла целесообразным опубликовать впечатляющий релизный трейлер, даже если монтаж видео слишком сильно предвосхищает сюжет. Сюжет Sand Land повторяет сюжет мультсериала, доступного на Disney+, и поэтому добавляет несколько элементов и персонажей, которых не было в оригинальной манге Акиры Ториямы.
Среди несомненных достоинств Sand Land, безусловно, можно отметить необычайное использование сел-шейдинга, способного вывести на экран персонажей и транспортные средства, сочетающие черты и цвета оригинального комикса и аниме, с поистине впечатляющими результатами.
Кроме того, есть механика, связанная с использованием транспортных средств, которую мы можем вспомнить в любой момент благодаря капсульной технологии и которая позволит нам управлять танком, прыжковым роботом, мотоциклом, автомобилем, судном на воздушной подушке, мехом и некоторыми вариантами каждое из этих средств.
Сегодня также спало эмбарго на публикацию обзоров. Игра получила в целом неплохие оценки от прессы.