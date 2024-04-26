Вышел ролевой экшен Sand Land по мотивам манги от автора Dragon Ball

26 апреля 2024 года вышел ролевой экшен Sand Land — игра по мотивам манги «Страна песков», созданной автором Dragon Ball Акирой Ториямой. Также разработчики выпустили красочный релизный трейлер.
Действие Sand Land происходит на постапокалиптической Земле. Экология полностью разрушена, а вода считается самым ценным ресурсом. Игрок в роли принца демонов Везельвула отправляется в путешествие вместе с шерифом Рао и демоном Сифом.
Также в игре можно управлять различными транспортными средствами, сражаться со сложными боссами, прокачивать напарников и восстанавливать город Spino.