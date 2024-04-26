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Sand Land 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
6.6 31 оценка

Вышел ролевой экшен Sand Land по мотивам манги от автора Dragon Ball

Simple Jack
Новости

26 апреля 2024 года вышел ролевой экшен Sand Land — игра по мотивам манги «Страна песков», созданной автором Dragon Ball Акирой Ториямой. Также разработчики выпустили красочный релизный трейлер.

Действие Sand Land происходит на постапокалиптической Земле. Экология полностью разрушена, а вода считается самым ценным ресурсом. Игрок в роли принца демонов Везельвула отправляется в путешествие вместе с шерифом Рао и демоном Сифом.

Также в игре можно управлять различными транспортными средствами, сражаться со сложными боссами, прокачивать напарников и восстанавливать город Spino.

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