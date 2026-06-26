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Sandcastle TBA
Симулятор, Инди, Строительство, Вид сверху, Песочница
6.3 3 оценки

Песочница у вас дома: Показан геймплейный трейлер уютного, строительного симулятора Sandcastle

Апчхий Апчхий

Независимые разработчики Bubblebird Studio представили дебютный трейлер своего медитативного проекта, позиционируемого авторами как «ультимативная песочница». Проект предлагает пользователям перенестись на живописный пляж и полностью погрузиться в процесс лепки песчаных сооружений любой сложности.

Главной особенностью игрового процесса станет богатый инструментарий, позволяющий детально настраивать и контролировать форму будущего строения. Игрокам предстоит открывать разнообразные лопатки, ведерки и формочки, чтобы собирать мокрый песок, формировать массивные стены и вырезать замысловатые зубчатые башни. Физическая модель симулятора учитывает влажность материала, что потребует от строителей аккуратности при проектировании сложных элементов.

Помимо возведения самих цитаделей, пользователям придется проектировать сложные инженерные системы рвов и каналов, чтобы защитить свои песчаные шедевры от наступающего прилива. Расслабляющий геймплей дополняется динамической сменой времени суток, мягким освещением и реалистичным звуковым сопровождением накатывающих на берег морских волн. Игра позиционируется как проект для снятия стресса, где нет строгих ограничений по времени или агрессивных противников.

Пока симулятор разрабатывается для ПК, а в будущем список целевых платформ может быть расширен. В цифровом магазине Steam уже открылась официальная страница игры, где её можно добавить в свой список желаемого.

Трейлеры 1
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Oliver Hearthwood

Вот в какие игры нужно играть что бы быть спокойным и добрым. Попробуйте как-нибудь.)