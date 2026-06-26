Песочница у вас дома: Показан геймплейный трейлер уютного, строительного симулятора Sandcastle

Независимые разработчики Bubblebird Studio представили дебютный трейлер своего медитативного проекта, позиционируемого авторами как «ультимативная песочница». Проект предлагает пользователям перенестись на живописный пляж и полностью погрузиться в процесс лепки песчаных сооружений любой сложности.

Главной особенностью игрового процесса станет богатый инструментарий, позволяющий детально настраивать и контролировать форму будущего строения. Игрокам предстоит открывать разнообразные лопатки, ведерки и формочки, чтобы собирать мокрый песок, формировать массивные стены и вырезать замысловатые зубчатые башни. Физическая модель симулятора учитывает влажность материала, что потребует от строителей аккуратности при проектировании сложных элементов.

Помимо возведения самих цитаделей, пользователям придется проектировать сложные инженерные системы рвов и каналов, чтобы защитить свои песчаные шедевры от наступающего прилива. Расслабляющий геймплей дополняется динамической сменой времени суток, мягким освещением и реалистичным звуковым сопровождением накатывающих на берег морских волн. Игра позиционируется как проект для снятия стресса, где нет строгих ограничений по времени или агрессивных противников.

Пока симулятор разрабатывается для ПК, а в будущем список целевых платформ может быть расширен. В цифровом магазине Steam уже открылась официальная страница игры, где её можно добавить в свой список желаемого.