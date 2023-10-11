Полная версия изометрической RPG Sands of Aura выйдет на ПК в конце октября ©

Издатель инди-игр из Мадрида (Испания) Freedom Games и разработчик инди-игр из Калвер-Сити (Калифорния, США) Chashu Entertainment сообщили о выходе полной версии их изометрической ролевой игры Sands of Aura выйдет на ПК в цифровых магазинах (Steam, GOG и EGS) 27 октября 2023 года.

Отправляйтесь в заброшенное царство Таламхель, где истощающая душу Ночная Чума погрузила мир в бесконечное море песка. Вступите в доблестный Орден Рыцарей Остатка, последних защитников человечества, чтобы выследить и уничтожить возникающее зло. Примите участие в захватывающих и неумолимых сражениях, которые прекрасно сочетаются с богатым и захватывающим повествованием, которое захватывает с первого взмаха меча.

Освойте один из семи возможных боевых подходов и создайте индивидуальный стиль игры с помощью свободно настраиваемого набора брони, оружия, магии и расходных материалов. Поднимите паруса проворного Grainwake и отправляйтесь в обширную, беспощадную пустошь, чтобы сражаться в жестоких битвах с боссами, получать замечательные награды и принимать важные решения, которые определяют судьбу рушащегося мира.

Среди суматохи найдите утешение в спокойствии Звездного Шпиля, святилища в Таламхеле, и насладитесь завораживающе красивыми мелодиями, сочиненными Эдуардо Лопесом.