На ПК вышла игра Sandustry, которая сочетает в себе идеи Factorio и Terraria

Судя по первым отзывам Sandustry сочетает в себе автоматизацию из Factorio и двухмерный пиксельный мир Terraria. Это игра создание производство в огромном и полностью разрушаемом открытом мире, который можно исследовать в поисках могущественных артефактов древней цивилизации, а каждый пиксель здесь – это ресурс, который надо добыть, смешать, обработать или уничтожить.

Исследуйте и добывайте ресурсы в полностью разрушаемых мирах. Автоматизируйте все более сложные производственные цепочки. Погрузитесь в глубины, чтобы раскрыть могущественные секреты древней цивилизации, и полюбите песок в этой игре-фабрике, где каждый пиксель — ценный ресурс.

Sandustry создана с учетом возможности пользовательских модификаций. Вам доступно все: от визуальных настроек и созданных вручную карт до новых зданий и процессов, которые можно интегрировать в свои производственные цепочки. Специальные инструменты для модификации упрощают настройку игрового процесса, позволяют делиться своими наработками с другими игроками и даже полностью переработать игру при желании!

По мере того как вы исследуете миры Sandustry и расширяете производство, сложность поставленных задач будет увеличиваться, но у вас появятся и новые средства для их решения. В полностью разрушаемых, процедурно генерируемых мирах, где каждый пиксель является ресурсом, который можно и нужно использовать, ваши возможности практически безграничны.

Прямо сейчас можно купить игру за 324 рубля в Steam.