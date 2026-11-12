В Sankan анонсировали хоррор о ночной смене и голосе, требующем убийства

Разработчики представили Sankan — кооперативный хоррор о работе на удалённой заправке в горах японской префектуры Яманаси. Игрокам предстоит обслуживать посетителей, проверять автомобили и выполнять повседневные обязанности, стараясь продержаться до рассвета. Однако обычные ночные смены быстро превращаются в кошмар.

Каждую ночь загадочный голос будет выбирать одного из клиентов и отдавать приказ расправиться с ним. Если игроки согласятся, им придётся скрыть следы преступления, избавиться от тела и успеть закончить уборку до появления следующей машины. При этом посетители могут возвращаться в последующие смены, а происходящее будет постепенно раскрывать мрачную историю заправки.

Отказ выполнить приказ тоже не гарантирует безопасности. В таком случае на станции погаснет свет, а участникам придётся держаться вместе, помогать упавшим товарищам и переживать нападения в темноте. Выборы повлияют на развитие сюжета и приведут к разным концовкам.

Все диалоги будут представлены в виде субтитров. Sankan разрабатывается для ПК и появится в Steam. Точная дата выхода пока не объявлена.