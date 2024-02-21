Приключенческая игра про детство в 90-х, "Санёк", получила дату выхода в Steam

Небольшая студия helpnode сообщила о дате релиза ламповой игры "Санёк". Приключенческая игра о тепле мимолетных детских воспоминаний выйдет в Steam уже 1 марта, но уже сейчас все желающие могут попробовать демоверсию игры.

Приключенческая игра расскажет о мальчишке по имени Санёк, спасении бездомного щеночка, первых настоящих друзьях и увлекательных дворовых приключениях в маленьком пост-советском городке 90х.

Итак, на дворе 90е и вы снова ребенок. Да, теперь вы знаете, что это было сложное время, политическая нестабильность, нищета, но… Так ли это важно для семилетнего вас? Забудьте все проблемы и просто окунитесь в историю обретения первых настоящих друзей и разбитых коленок!