Актер Saros надел футболку на стрим с оценкой 7/10 от IGN в ответ на сдержанную рецензию игры

Рахул Коли, исполнивший главную роль в экшене Saros, подшутил над изданием IGN, которое оценило игру довольно сдержанно.

Saros в целом была тепло принята критиками: на Metacritic у игры 88 баллов, 96% рецензий оказались положительными и лишь 4% - смешанными. Одним из самых строгих обозревателей стало издание IGN, которое поставило игре 7/10.

Во время стрима в честь запуска игры Коли появился в футболке с надписью "IGN 7/10 - Good". Любопытно, что компанию актёру составила Алана Пирс - бывшая сотрудница IGN, что добавило ситуации дополнительный ироничный подтекст. Сам Коли не стал комментировать свой наряд.