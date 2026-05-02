Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
5.4 76 оценок

Актер Saros надел футболку на стрим с оценкой 7/10 от IGN в ответ на сдержанную рецензию игры

AceTheKing

Рахул Коли, исполнивший главную роль в экшене Saros, подшутил над изданием IGN, которое оценило игру довольно сдержанно.

Saros в целом была тепло принята критиками: на Metacritic у игры 88 баллов, 96% рецензий оказались положительными и лишь 4% - смешанными. Одним из самых строгих обозревателей стало издание IGN, которое поставило игре 7/10.

Во время стрима в честь запуска игры Коли появился в футболке с надписью "IGN 7/10 - Good". Любопытно, что компанию актёру составила Алана Пирс - бывшая сотрудница IGN, что добавило ситуации дополнительный ироничный подтекст. Сам Коли не стал комментировать свой наряд.

Panko

Как-то люди стали забывать систему оценок и ждут 9 или 10, даже если игра явно не идеал:

10 - идеальная игра
9 - отличная игра
8 - очень хорошая игра
7 - хорошая игра
6 - нормальная игра
5 - посредственная игра
4 - плохая игра
3 - очень плохая игра
2 -- ужасная игра
1 - катастрофическая игра
0 - не игра.
3