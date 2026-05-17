Аналитическая компания, заявившая о "скромном старте" Saros, всё ещё заслуживает доверия - утверждает аналитик

Компания Alinea Analytics давно стала известна в индустрии видеоигр благодаря своим прогнозам продаж, основанным на косвенных данных и экспертных оценках. Недавние отчёты фирмы о том, что релиз экшена Saros от Housemarque стартовал с примерно 300 тысяч проданных копий за первые две недели, вызвали критику и сомнения.

Однако инсайдер и аналитик Джефф Грабб утверждает, что Alinea, хоть и не идеальна, остаётся одним из лучших источников подобных оценок. В эфире подкаста Giant Bomb он отметил: «Я всегда говорил, что Alinea делает хорошие прогнозы. Конечно, это не точная наука, но они обычно ближе к реальности, чем большинство других».

По данным Alinea, бюджет Saros составил около $76 миллионов, а продажи 300 тысяч копий принесли бы примерно $22 миллиона дохода для Sony. Впрочем, остаётся неясным, включены ли в бюджет маркетинговые расходы. Несмотря на это, по словам Грабба, такой старт, хотя и не впечатляет, всё ещё даёт разработчикам шанс на дальнейший рост.

Для сравнения, Alinea ранее удачно предсказывала показатели Final Fantasy VII Rebirth на ПК — $18,9 миллиона за первые восемь дней, что оказалось близко к реальности и дало уверенность в точности методики.