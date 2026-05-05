Британские чарты: Saros дебютировал на третьем месте, Pragmata вылетела из топ-5

По итогам недели, завершившейся 2 мая, британский чарт физических продаж снова возглавил симулятор Tomodachi Life: Living the Dream. Игра от Nintendo вернула себе лидерство, подтвердив статус одного из самых стабильных хитов региона и успешно выдержав натиск новых релизов.
Главная новинка недели, эксклюзив PS5 Saros от Housemarque, не оправдала ожиданий аналитиков, стартовав лишь с третьей строчки. Проекту не удалось обойти лидера чарта и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, что стало неожиданным результатом для столь крупного релиза от Sony.
Другие участники рейтинга показали неоднозначную динамику: экшин Pragmata, лидировавший на прошлой неделе, рухнул на десятую позицию. Тем временем в чарте дебютировал файтинг Invincible VS, сумевший закрепиться на седьмом месте.
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PC 69%, PS5 30%, Switch 2 1%, Xbox 0%)
- Saros
- EA Sports FC 26 (PS5 48%, Switch 24%, PS4 13%, Switch 2 8%)
- Pokemon Pokopia
- Resident Evil Requiem (PS5 49%, PC 36%, Switch 2 8%, Xbox 7%)
- Invincible VS
- Mario Kart World
- Tekken 8
- Pragmata (PS5 64%, Switch 2 22%, Xbox 14%)
Когда тебя обошла игра, которая продаётся уже 6 лет.
Слабый эксклюзив, что ли? Раз стартовал всего с третьего места?
хорошая семейная игра