Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
4.5 94 оценки

Британские чарты: Saros дебютировал на третьем месте, Pragmata вылетела из топ-5

Gruz_ Gruz_

По итогам недели, завершившейся 2 мая, британский чарт физических продаж снова возглавил симулятор Tomodachi Life: Living the Dream. Игра от Nintendo вернула себе лидерство, подтвердив статус одного из самых стабильных хитов региона и успешно выдержав натиск новых релизов.

Главная новинка недели, эксклюзив PS5 Saros от Housemarque, не оправдала ожиданий аналитиков, стартовав лишь с третьей строчки. Проекту не удалось обойти лидера чарта и Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, что стало неожиданным результатом для столь крупного релиза от Sony.

Другие участники рейтинга показали неоднозначную динамику: экшин Pragmata, лидировавший на прошлой неделе, рухнул на десятую позицию. Тем временем в чарте дебютировал файтинг Invincible VS, сумевший закрепиться на седьмом месте.

  1. Tomodachi Life: Living the Dream
  2. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PC 69%, PS5 30%, Switch 2 1%, Xbox 0%)
  3. Saros
  4. EA Sports FC 26 (PS5 48%, Switch 24%, PS4 13%, Switch 2 8%)
  5. Pokemon Pokopia
  6. Resident Evil Requiem (PS5 49%, PC 36%, Switch 2 8%, Xbox 7%)
  7. Invincible VS
  8. Mario Kart World
  9. Tekken 8
  10. Pragmata (PS5 64%, Switch 2 22%, Xbox 14%)
Фаршированные Яйца

Когда тебя обошла игра, которая продаётся уже 6 лет.

Tommy451
Олег Дудин

Слабый эксклюзив, что ли? Раз стартовал всего с третьего места?

dmbarar

хорошая семейная игра