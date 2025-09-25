ЧАТ ИГРЫ
Saros 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.5 24 оценки

Дебютный геймплейный трейлер Saros от авторов Returnal раскрыл дату релиза в марте 2026 года

butcher69 butcher69

На свежей презентации State of Play студия Housemarque, известная по Returnal, представила новый пятиминутный трейлер геймплея своей следующей игры — Saros. Проект издаётся Sony Interactive Entertainment и выйедет на PlayStation 5/PRO 20 марта 2026 года.

События разворачиваются на загадочной планете Carcosa, погружённой в вечное затмение. Главный герой — Арджун Деврадж, которому предстоит исследовать смертельно опасный мир, населённый враждебными существами и скрывающий древние тайны. Атмосфера таинственности усиливается за счёт изменчивости окружения: каждый цикл приносит новые угрозы и возможности.

Геймплей Saros сочетает элементы экшена от третьего лица и рогалика. Игроки будут проходить циклы, где после каждой смерти персонаж возрождается, сохраняя часть прогресса и улучшений. Постепенно открывается арсенал оружия, модификации костюма и особые способности, позволяющие пробираться всё дальше. Динамические изменения мира гарантируют уникальные испытания при каждом новом заходе.

Комментарии:  7
Neko-Aheron

Ну... банально тот же Returnal.

borsic

Посмотрев на игру, только это было в голове.

Ms_M

Индусская версия Адама Дженсена - Арджун Деврадж)

kedmaker
Геймплей Saros сочетает элементы экшена от третьего лица и рогалика

А ещё найдите 10 отличий от Returnal

Dark1994

А мне ретернал очень зашел, атмосферно

WerGC

очередная космобабка,а стоить будет как ААА игра,лучше бы и дальше зомби нацию делали

ДЕНИСКА_омск

Чо за дурацкое название... "Ретёрнал с мужиком" вот это название