Эксклюзив PlayStation 5 "Saros" стартовал с феноменальными оценками: 92 балла на OpenCritic

Новая игра от создателей Returnal буквально взорвала чарты рейтингов, войдя в число самых высокооцененных релизов года. Всего через несколько часов после снятия эмбарго на публикацию рецензий экшен-роглайк Saros, выпускаемый эксклюзивно на PlayStation 5, получил лавину восторженных отзывов. На момент написания новости средний балл игры составляет 88 на Metacritic и впечатляющие 92 на OpenCritic, что автоматически ставит проект Housemarque в один ряд с главными хитами поколения.

Журналисты наперебой хвалят визуальный стиль, неистовый геймплей и эволюцию жанра. Особенно выделяется работа студии над звуковым сопровождением и дизайном перестрелок.

Вот что пишут мировые издания:

Eurogamer Germany (100/100): Saros, возможно, не идеален (сюжет местами шероховат), но когда система раскручивается - это исключительный аркадный шутер и экстраординарное зрелище.

PlayStation Universe (100/100): Ослепительный, скорострельный эпик без аналогов. Housemarque приготовили здесь свой шедевр. Это обязательный PlayStation-эксклюзив. Каркоза манит.

GameOver.gr (100/100): Триумфальный наследник Returnal. Безупречная графика, быстрый как молния геймплей и эволюция уже запоминающейся формулы.

PSX Brasil (95/100): Та "домашняя работа", которой ученик гордится перед учителем. Игра развлекает часами одной лишь возможностью тестировать оружие и искать записи прошлых экипажей.

Однако не обошлось и без сдержанных мнений. ComicBook (70/100) раскритиковал сюжет и нестабильную кривую сложности, заявив, что игра "кажется шагом назад по сравнению с Returnal".

Тем не менее, даже средний балл 92 на OpenCritic позволяет Saros претендовать на звание главного эксклюзива PS5 в этом сезоне. Релиз Saros состоится 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.