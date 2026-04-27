Эксклюзив PS5 Saros стал доступен владельцам Deluxe-издания, в игре подтверждена полная русская озвучка

Высокооцененный эксклюзив для PlayStation 5 Saros уже стал доступен владельцам Deluxe-издания игры в некоторых часовых поясах. Согласно свежим данным от игроков, в Saros, как и в Returnal, все же реализована полная русская локализация - не только субтитры и интерфейс, но и голоса персонажей, включая главного героя Арджуна Девраджа. Наличие полной русской озвучки в текущих реалиях - редкий и важный бонус для сообщества. Это значительно упростит погружение в сюжет и атмосферу Saros. Пример озвучки можно глянуть ниже:

Ранний доступ стартует за 48 часов до официального релиза, который запланирован на 30 апреля 2026 года. В Новой Зеландии уже играют, в индийском PS Store ранний доступ откроется в 21:30 по Московскому времени, а в Турецком PS Store - в полночь. Игра представляет собой динамичный научно-фантастический шутер от третьего лица от студии Housemarque, эксклюзив PlayStation 5. Игроки берут на себя роль карателя Арджуна Девраджа, исследующего затерянную планету-колонию Каркоза. Игра отличается высокой сложностью, атмосферным звуком и продвинутой графикой на Unreal Engine 5.