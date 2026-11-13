Эксклюзив PS5 Saros выдаёт мучительные 20 FPS на RTX 5060 Ti 8 ГБ - энтузиаст показал новую демонстрацию KytyPS5

Эмуляция PlayStation 5 на ПК продолжает развиваться, и энтузиасты постепенно добираются до современных эксклюзивов Sony. На этот раз в центре внимания оказался научно-фантастический боевик Saros от студии Housemarque, который удалось запустить через экспериментальный эмулятор KytyPS5. Однако производительность пока оставляет желать лучшего: на видеокарте GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ видеопамяти игра, согласно представленному тесту, выдаёт около 20 кадров в секунду.

Saros запустили на компьютере с процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 3X. Автор использовал Windows 11 Pro и 64 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 4000 МГц. При этом производительные P-ядра процессора работали на частоте 5,5 ГГц, а энергоэффективные E-ядра были отключены.

Примечательно, что ранее Saros уже запускали через KytyPS5 на значительно более мощной системе с видеокартой RTX 5070 Ti и процессором Ryzen 7 9800X3D. Тогда производительность составляла от 12 до 20 FPS, причём во время активного игрового процесса показатель мог снижаться до 12–16 кадров в секунду. Таким образом, даже более производительное оборудование пока не гарантирует приемлемую скорость работы игры через эмулятор.

Saros вышла 30 апреля 2026 года исключительно на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Игра создана студией Housemarque, известной по Returnal, и использует движок Unreal Engine 5. Несмотря на серьёзные технические ограничения, сам факт запуска современного консольного эксклюзива на обычном ПК демонстрирует прогресс разработки KytyPS5.