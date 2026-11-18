Эксклюзивная для PlayStation 5 игра Saros от студии Housemarque уже запускается на ПК через эмулятор KyTyPS5 с частотой до 30 кадров в секунду.

При этом пока неизвестно, позволяет ли актуальная сборка KyTyPS5 пройти игру целиком. По наблюдению автора материала, в показанном фрагменте нет серьёзных графических проблем.

Игроки сравнивают нынешнюю ситуацию с Demon’s Souls Remake, эмуляция которой развивалась похожим образом. Они предполагают, что через несколько месяцев Saros может стать полностью играбельной. В таком случае она пополнит список проектов PS5, доступных на ПК через эмулятор, наряду с Astro Bot и Demon’s Souls Remake.

С Marvel’s Wolverine дела обстоят сложнее. KyTyPS5 уже способен отображать графику игры, однако её производительность остаётся крайне нестабильной. Автор признаётся, что ожидал более быстрого прогресса.

Ghost of Yotei тоже удаётся запустить, но производительность остаётся неудовлетворительной. Поэтому именно Saros, по мнению журналиста, выглядит наиболее перспективным кандидатом для дальнейшей работы разработчиков эмулятора.

Отдельно пользователи затрунули GTA VI. Игроки сомневаются, что в ближайшее время её удастся запустить на ПК через KyTyPS5 или неофициальный порт. Даже простая загрузка игры в эмуляторе стала бы большим достижением, несмотря на прогресс технологий и искусственного интеллекта.