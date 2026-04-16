Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
Эмбарго на публикацию обзоров Saros спадет 24 апреля

Gruz_ Gruz_

Официальный релиз экшена Saros от студии Housemarque запланирован на 30 апреля 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Для покупателей расширенного цифрового издания (Special Digital Edition) предусмотрен бонус в виде раннего доступа, который начнется на два дня раньше — 28 апреля.

Критически важной датой станет 24 апреля, когда журналисты опубликуют первые полноценные обзоры. Решение разработчиков снять информационное эмбарго за неделю до мирового релиза свидетельствует об их высокой уверенности в финальном качестве проекта. Такой запас времени позволит потенциальным игрокам детально изучить мнения прессы и принять взвешенное решение о покупке или предзаказе.

Новинка представляет собой динамичный экшен-рогалик от третьего лица, развивающий идеи предыдущего хита студии — Returnal. Перед Saros стоит амбициозная задача превзойти высокую планку качества предшественника, который в свое время получил восторженные отзывы и удерживает средний балл 86 на Metacritic.

Главная интрига заключается в том, удастся ли разработчикам из Housemarque совершить новый качественный скачок и превзойти успех своей прошлой работы.

OneMalthus

Обиженные новой политикой Сони, ПК бояре уже давно приготовили на неё свои обзоры

FumblingLysanias

А что ожидается кокой-то прорыв в индустрии? Крайне нишевый продукт,да ещё и "запертый" на PS5. Тот же Returnal в чуть другом сеттинге. "Рогалик" в красивой обложке,да ещё дороже первой версии...Хорошо если отобьётся по финансам.

maximus388

Вряд ли превзойдут результат Returnal, но на фоне Самсона выглядит шедевром. Так еще и локализация с большой вероятностью будет полной, сравните два эксклюзива.

