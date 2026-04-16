Эмбарго на публикацию обзоров Saros спадет 24 апреля

Официальный релиз экшена Saros от студии Housemarque запланирован на 30 апреля 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Для покупателей расширенного цифрового издания (Special Digital Edition) предусмотрен бонус в виде раннего доступа, который начнется на два дня раньше — 28 апреля.

Критически важной датой станет 24 апреля, когда журналисты опубликуют первые полноценные обзоры. Решение разработчиков снять информационное эмбарго за неделю до мирового релиза свидетельствует об их высокой уверенности в финальном качестве проекта. Такой запас времени позволит потенциальным игрокам детально изучить мнения прессы и принять взвешенное решение о покупке или предзаказе.

Новинка представляет собой динамичный экшен-рогалик от третьего лица, развивающий идеи предыдущего хита студии — Returnal. Перед Saros стоит амбициозная задача превзойти высокую планку качества предшественника, который в свое время получил восторженные отзывы и удерживает средний балл 86 на Metacritic.

Главная интрига заключается в том, удастся ли разработчикам из Housemarque совершить новый качественный скачок и превзойти успех своей прошлой работы.