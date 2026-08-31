Генеральный директор и сооснователь Housemarque Илари Куиттинен покидает студию

Илари Куиттинен, генеральный директор и сооснователь Housemarque (Returnal, Saros), объявил, что сегодня будет его последний рабочий день в финской студии.

После «33 лет [работы в индустрии] без длительных перерывов», Куиттинен говорит, что «я собираюсь взять редкий и заслуженный перерыв, чтобы попытаться понять, как я справляюсь с бездельем».

Как он объясняет в сообщении, этот переход готовился несколько месяцев. 1 июля Сами «Хаксу» Хакала возглавил студию, а Куиттинен оставался на посту руководителя последние два месяца, чтобы поддержать команду. Куиттинен утверждает, что «стратегия и творческое видение Housemarque находятся в исключительных руках».

Куиттинен основал одну из первых коммерческих студий видеоигр в Финляндии, Terramarque, в 1993 году. Два года спустя он объединил свою компанию с Bloodhouse, основанной Харри Тикканеном, еще одним финским пионером в этой области.

С 1995 года Housemarque выпустила около двадцати игр, специализируясь на аркадных играх с элементами bullet hell, таких как Super Stardust, Nex Machina или Resogun.

PlayStation Studios приобрела Housemarque в июне 2021 года, через пару месяцев после выхода ее эксклюзивной игры Returnal. Директор студии, Гарри Крюгер, покинул компанию в 2023 году и в мае прошлого года основал новую студию.