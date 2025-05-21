Housemarque делает ставку на одиночные премиум-игры - студия сосредоточена на Saros

После того как Sony пересмотрела свою стратегию и свернула развитие части проектов с «живым сервисом», таких как Fairgame$ и Marathon, финская студия Housemarque — авторы Returnal — подтвердили свою верность формуле одиночных и высокобюджетных игр. Их следующий проект, научно-фантастический экшен Saros, станет продолжением этого подхода.

Во время мероприятия, посвящённого 30-летию студии, глава Housemarque Илари Куиттинен заявил в интервью Eurogamer, что философия команды заключается в создании игр, которые становятся «особым переживанием на определённый период жизни». Он сравнил их с фильмами или сериалами — они не требуют постоянного присутствия, но оставляют сильное впечатление. «Вам не нужно тратить на наши игры всё свободное время», — подчеркнул Куиттинен. — «Это уникальный опыт, который вы проживаете, а затем — возможно — возвращаетесь к нему позже».

Housemarque полностью сфокусирована на одиночной игре и премиум-контенте. Saros — новая глава в развитии студии. Главную роль исполнит актёр Рахул Коли, сыгравший Арджуна Девраджа, исследующего таинственную планету Каркозу. Подобно Returnal, игра использует временную петлю: после каждой смерти герой пробуждается в изменённой версии мира. Сюжет завязан на поиске загадочной личности, солнечном затмении и мифической многорукой фигуре.

Игровой процесс будет включать сбор ресурсов, разблокировку постоянных улучшений и прогрессию оружия и костюма, открывая всё больше возможностей.

Бренд-директор Микаэль Хавери добавил: «Мы сильны настолько, насколько сильна наша последняя игра. Нам повезло, и мы должны использовать это, чтобы продолжать развивать сюжет, технологии и геймплей. Это наша задача на ближайшие 30 лет».

Выход Saros запланирован на 2026 год для PlayStation 5. Расширенный показ геймплея ожидается позже в этом году.