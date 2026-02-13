Housemarque на State of Play представила подробный геймплей экшена Saros

В рамках сегодняшнего эфира State of Play студия Housemarque, создавшая Returnal, раскрыла подробности своего нового амбициозного проекта — одиночного экшена Saros. Разработчики продемонстрировали игровой процесс, познакомили зрителей с главным героем и назвали точную дату релиза.

Действие игры разворачивается на планете Каркоза, охваченной зловещим Затмением. Игрокам предстоит взять на себя роль Арджуна Девраджа (озвученного актером Рахулом Коли), высокопоставленного исполнителя Солтари, который прибывает в заброшенную колонию в поисках ответов на тайны своего народа.

Центральной особенностью Saros станет система «Затмения». Это состояние мира, превращающее локации в «коррумпированный кошмар». Согласно геймплейному обзору, игроки смогут самостоятельно провоцировать усиление Затмения: это значительно повышает сложность и агрессивность врагов, но одновременно открывает доступ к редким наградам и ресурсам.

Среди других игровых особенностей выделяются:

Модификаторы Каркозы: глубокая настройка стиля игры под конкретные ситуации.

Мировые диски уникальная система телепортации для быстрого перемещения между биомами.

Баланс прогрессии: система постоянных улучшений, которая делает игровой цикл более доступным по сравнению с предыдущими хардкорными проектами студии, сохраняя при этом высокую динамику сражений.

Релиз Saros запланирован на 30 апреля 2026 года. Игра станет эксклюзивом для консолей PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Предзаказы уже открыты: игроки могут выбрать стандартное или расширенное цифровое издание, дающее ранний доступ к игре и дополнительные внутриигровые бонусы.