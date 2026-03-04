Новое видео Saros демонстрирует яростную перестрелку

Разработчик Housemarque выпустил небольшое видео игрового процесса экшена от третьего лица Saros, эксклюзивного для PlayStation 5, в котором показана яростная перестрелка между главным героем и врагами. Можно увидеть, как он перемещается по уровню, прыгает и стреляет одновременно. Видео показывает, каким будет игровой процесс, по крайней мере, в наиболее динамичных моментах.

Как уже упоминалось, Saros — эксклюзив для PlayStation 5, релиз которого запланирован на 30 апреля 2026 года. Игра рассказывает историю инопланетной колонии на планете Каркоза, вынужденной выживать под постоянной угрозой ужасающего затмения. В центре сюжета — Арджун Деврадж, солтарский каратель, чья судьба переплетается с этой загадочной и тревожной реальностью.