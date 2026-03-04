ЧАТ ИГРЫ
Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.6 45 оценок

Новое видео Saros демонстрирует яростную перестрелку

monk70 monk70

Разработчик Housemarque выпустил небольшое видео игрового процесса экшена от третьего лица Saros, эксклюзивного для PlayStation 5, в котором показана яростная перестрелка между главным героем и врагами. Можно увидеть, как он перемещается по уровню, прыгает и стреляет одновременно. Видео показывает, каким будет игровой процесс, по крайней мере, в наиболее динамичных моментах.

Как уже упоминалось, Saros — эксклюзив для PlayStation 5, релиз которого запланирован на 30 апреля 2026 года. Игра рассказывает историю инопланетной колонии на планете Каркоза, вынужденной выживать под постоянной угрозой ужасающего затмения. В центре сюжета — Арджун Деврадж, солтарский каратель, чья судьба переплетается с этой загадочной и тревожной реальностью.

71
16
Комментарии:  16
Azimut zvuk

Мдааа,это уже даже не смешно.

20
Krio_ru

Те самые экзы, которые мы теряем на пк 🤣

16
Властелин Сосцов

что с играми, они буквально копипастят друг друга, даже дизайн схожи

12
TheCalvariam

Ещё один Returnal. XD

8
Sergey Yeremin

эм... это вторая часть Returnal что-ли?

4
