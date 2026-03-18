Новый трейлер демонстрирует возможности Saros на PS5

Трейлер демонстрирует различные особенности, такие как 3D-звук, адаптивные триггеры DualSense, тактильная обратная связь и быстрая загрузка, которая позволит нам практически мгновенно вернуться к игре после смерти.

Sony и Housemarque представили новый трейлер своей грядущей игры в жанре шутера Saros, релиз которой на PlayStation 5 запланирован на 30 апреля 2026 года.

Действие игры разворачивается на планете Каркоза, а сюжет повествует об Арджуне Деврадже, которого играет Рахул Коли, — головорезе, расследующем мир, искажённый затмением, изменившим реальность.

Центральной механикой является система «Второй шанс», которая мгновенно оживляет игроков после первой смерти. Кроме того, Saros строится на основе roguelike-модели; каждое прохождение меняет мир, а игроки сохраняют постоянные улучшения.