ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.5 47 оценок

Новый трейлер демонстрирует возможности Saros на PS5

monk70 monk70

Компания Sony удостоила чести представить Saros в новом видеоролике. Шутер от третьего лица с элементами roguelike выйдет 30 апреля 2026 года эксклюзивно для PS5.

Трейлер демонстрирует различные особенности, такие как 3D-звук, адаптивные триггеры DualSense, тактильная обратная связь и быстрая загрузка, которая позволит нам практически мгновенно вернуться к игре после смерти.

Sony и Housemarque представили новый трейлер своей грядущей игры в жанре шутера Saros, релиз которой на PlayStation 5 запланирован на 30 апреля 2026 года.

Действие игры разворачивается на планете Каркоза, а сюжет повествует об Арджуне Деврадже, которого играет Рахул Коли, — головорезе, расследующем мир, искажённый затмением, изменившим реальность.

Центральной механикой является система «Второй шанс», которая мгновенно оживляет игроков после первой смерти. Кроме того, Saros строится на основе roguelike-модели; каждое прохождение меняет мир, а игроки сохраняют постоянные улучшения.

Консоли Трейлеры
14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Геральт Батькович
Компания Sony удостоила чести представить Saros в новом видеоролике

Кого она удостоила чести?

7
Neko-Aheron

Честно, поиграю... хоть пыль сотру с PS5

2
SERGEY-SP

PANOS

2
zSpartacuSz

возможность бегать прыгать и стрелять? Какие еще в этой игре есть возможности?))

WerGC

пусть там и останется,вторая космобабка не нужна