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Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
4.2 109 оценок

Обновление Saros добавляет фоторежим, новые трофеи и исправления ошибок

monk70 monk70

Housemarque и Sony Interactive Entertainment выпустили обновление 1.005.001 для Saros, представляющее долгожданную функцию фоторежима, которая позволяет игрокам запечатлеть динамичные бои и впечатляющие локации Каркозы. Обновление включает в себя широкий спектр параметров камеры, освещения, изображения и настройки для создания и публикации скриншотов.

Помимо фоторежима, патч добавляет девять новых трофеев, связанных с этой функцией, и вносит ряд технических улучшений. Игроки также могут ожидать исправления проблем с коллизиями и геометрией в различных биомах, повышения производительности для кинематографических сцен с боссами, а также ряда общих исправлений ошибок и оптимизаций.

Примечания к патчу:

  • Исправлены проблемы с коллизиями в нескольких биомах.
  • Исправлены проблемы с геометрией в нескольких биомах.
  • Улучшена производительность во время кат-сцен с боссами.
  • Исправлены различные мелкие ошибки.
  • Добавлены общие улучшения игрового процесса.
  • Добавлены дополнительные оптимизации.
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