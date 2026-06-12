Обновление Saros добавляет фоторежим, новые трофеи и исправления ошибок

Housemarque и Sony Interactive Entertainment выпустили обновление 1.005.001 для Saros, представляющее долгожданную функцию фоторежима, которая позволяет игрокам запечатлеть динамичные бои и впечатляющие локации Каркозы. Обновление включает в себя широкий спектр параметров камеры, освещения, изображения и настройки для создания и публикации скриншотов.

Помимо фоторежима, патч добавляет девять новых трофеев, связанных с этой функцией, и вносит ряд технических улучшений. Игроки также могут ожидать исправления проблем с коллизиями и геометрией в различных биомах, повышения производительности для кинематографических сцен с боссами, а также ряда общих исправлений ошибок и оптимизаций.

Примечания к патчу: