Очередная нетрадиционная игра от Sony: игроки раскритиковали сюжет Saros за бессмысленность и повестку

В сети разгорелись споры вокруг сюжета нового экшена Saros от студии Housemarque. Пользователи указывают на то, что главный герой игры, Арджун Деврадж, вызывает отторжение и отталкивает своими аморальными поступками.
Один из игроков на Reddit проанализировал сюжет, раскрыв спорные сюжетные подробности игры. Согласно утекшим данным, главный герой Арджун:
- Изменяет своей жене Нитье.
- Убивает собственного друга, который собирался раскрыть измену жене.
- Остаётся безнаказанным после убийства.
- Жена узнаёт об измене (а также об алкоголизме героя) и уходит от него.
- Арджун отправляется на смертельно опасную планету Каркоза, уверенный, что жена нуждается в нём и простит его.
- В финале герой погибает бесчисленное количество раз и становится новым "Королём", что по лору игры является крайне негативным событием, ведущим к саморазрушению.
- В истинной концовке выясняется, что жена Арджуна покинула его, чтобы сбежать от его проблем, и в итоге влюбилась в чернокожую коллегу по экипажу.
- Арджун в итоге оставляет её в покое.
На фоне происходящего в игре бреда, игроки начали сомневаться, что в студиях Sony еще остались адекватные сценаристы:
Самая "Reddit-игра" из всех, о которых я слышал.
Сойни игры без нетрадиционных персонажей уже невозможны.
Зачем они сделали главным героем индуса? Нет, конечно это лучше, чем бабушка из Returnal, но все-таки...
Какая же это вонючая куча дерьма.
Это Sony. Их игроки заслуживают того, что им приходится терпеть, особенно после TLOU 2 и Yotei.
Мне остается только смеяться над этим. Чего мы ожидали? Мне это было совершенно неинтересно, и до сих пор неинтересно.
В Индии никто не играет в эту чушь. Даже в Болливуде есть сюжеты получше.
Пожалуйста, скажите мне что это сатира?
Ах, ещё один грустный симулятор нетрадиционных персонажей от Sony, кто бы мог подумать. Это, наверное, уже третий такой по счёту?
А че не так-то? Играть за маскулинного чада, который изменяет жене, мочит корешей и саморазрушается, мечта же? А то, что жена ушла, так и ладно, можно же королем стать или как там?
В общем, ущемленные всегда найдут повод ущемиться. 🙂
Неудачники, оставьте себе эту игру на своей платформе.ПОЗОР!!!
Провал года!
Кто бы сомневался , это же cони . Они уже не могут без этого .
Помню еще они хотели негра ПК шникам впарить , тогда как сонибои с нормальным Джоэлом играли )
Ну по сравнению с сценаристами от Capcom вообще Небо и Земля. Там они вообще живут в другой реальности, где логики не существует. 9-я часть тому пример, худшая часть резика с точки сюжета.
Поменяй одну букву и всё станет понятно=)