Очередная нетрадиционная игра от Sony: игроки раскритиковали сюжет Saros за бессмысленность и повестку

В сети разгорелись споры вокруг сюжета нового экшена Saros от студии Housemarque. Пользователи указывают на то, что главный герой игры, Арджун Деврадж, вызывает отторжение и отталкивает своими аморальными поступками.

Один из игроков на Reddit проанализировал сюжет, раскрыв спорные сюжетные подробности игры. Согласно утекшим данным, главный герой Арджун:

Спойлер

Изменяет своей жене Нитье.

Убивает собственного друга, который собирался раскрыть измену жене.

Остаётся безнаказанным после убийства.

Жена узнаёт об измене (а также об алкоголизме героя) и уходит от него.

Арджун отправляется на смертельно опасную планету Каркоза, уверенный, что жена нуждается в нём и простит его.

В финале герой погибает бесчисленное количество раз и становится новым "Королём", что по лору игры является крайне негативным событием, ведущим к саморазрушению.

В истинной концовке выясняется, что жена Арджуна покинула его, чтобы сбежать от его проблем, и в итоге влюбилась в чернокожую коллегу по экипажу.

Арджун в итоге оставляет её в покое.

На фоне происходящего в игре бреда, игроки начали сомневаться, что в студиях Sony еще остались адекватные сценаристы:

Самая "Reddit-игра" из всех, о которых я слышал.

Сойни игры без нетрадиционных персонажей уже невозможны.

Зачем они сделали главным героем индуса? Нет, конечно это лучше, чем бабушка из Returnal, но все-таки...

Какая же это вонючая куча дерьма.

Это Sony. Их игроки заслуживают того, что им приходится терпеть, особенно после TLOU 2 и Yotei.

Мне остается только смеяться над этим. Чего мы ожидали? Мне это было совершенно неинтересно, и до сих пор неинтересно.

В Индии никто не играет в эту чушь. Даже в Болливуде есть сюжеты получше.

Пожалуйста, скажите мне что это сатира?

Ах, ещё один грустный симулятор нетрадиционных персонажей от Sony, кто бы мог подумать. Это, наверное, уже третий такой по счёту?