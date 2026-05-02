ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Saros 30.04.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
5.3 78 оценок

Очередная нетрадиционная игра от Sony: игроки раскритиковали сюжет Saros за бессмысленность и повестку

AceTheKing AceTheKing

В сети разгорелись споры вокруг сюжета нового экшена Saros от студии Housemarque. Пользователи указывают на то, что главный герой игры, Арджун Деврадж, вызывает отторжение и отталкивает своими аморальными поступками.

Один из игроков на Reddit проанализировал сюжет, раскрыв спорные сюжетные подробности игры. Согласно утекшим данным, главный герой Арджун:

Спойлер
  • Изменяет своей жене Нитье.
  • Убивает собственного друга, который собирался раскрыть измену жене.
  • Остаётся безнаказанным после убийства.
  • Жена узнаёт об измене (а также об алкоголизме героя) и уходит от него.
  • Арджун отправляется на смертельно опасную планету Каркоза, уверенный, что жена нуждается в нём и простит его.
  • В финале герой погибает бесчисленное количество раз и становится новым "Королём", что по лору игры является крайне негативным событием, ведущим к саморазрушению.
  • В истинной концовке выясняется, что жена Арджуна покинула его, чтобы сбежать от его проблем, и в итоге влюбилась в чернокожую коллегу по экипажу.
  • Арджун в итоге оставляет её в покое.

На фоне происходящего в игре бреда, игроки начали сомневаться, что в студиях Sony еще остались адекватные сценаристы:

Самая "Reddit-игра" из всех, о которых я слышал.
Сойни игры без нетрадиционных персонажей уже невозможны.
Зачем они сделали главным героем индуса? Нет, конечно это лучше, чем бабушка из Returnal, но все-таки...
Какая же это вонючая куча дерьма.
Это Sony. Их игроки заслуживают того, что им приходится терпеть, особенно после TLOU 2 и Yotei.
Мне остается только смеяться над этим. Чего мы ожидали? Мне это было совершенно неинтересно, и до сих пор неинтересно.
В Индии никто не играет в эту чушь. Даже в Болливуде есть сюжеты получше.
Пожалуйста, скажите мне что это сатира?
Ах, ещё один грустный симулятор нетрадиционных персонажей от Sony, кто бы мог подумать. Это, наверное, уже третий такой по счёту?
Индустрия
47
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
DreadDoctor

А че не так-то? Играть за маскулинного чада, который изменяет жене, мочит корешей и саморазрушается, мечта же? А то, что жена ушла, так и ладно, можно же королем стать или как там?

В общем, ущемленные всегда найдут повод ущемиться. 🙂

34
Жора ВОР

Неудачники, оставьте себе эту игру на своей платформе.ПОЗОР!!!

Провал года!

21
MNM 777

Кто бы сомневался , это же cони . Они уже не могут без этого .

Помню еще они хотели негра ПК шникам впарить , тогда как сонибои с нормальным Джоэлом играли )

18
Ghost_God

Ну по сравнению с сценаристами от Capcom вообще Небо и Земля. Там они вообще живут в другой реальности, где логики не существует. 9-я часть тому пример, худшая часть резика с точки сюжета.

18
GoliafJx
Saros

Поменяй одну букву и всё станет понятно=)

12
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ