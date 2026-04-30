PlayStation защищает Saros: высокая сложность не делает игру недоступной

После релиза Saros в сети разгорелись обсуждения уровня сложности нового эксклюзива. Многие игроки сравнивают проект с Returnal и отмечают, что игра по-прежнему требует внимательности и реакции, особенно в сражениях с боссами.

Впрочем, в PlayStation подчеркивают, что Saros изначально задумывалась не только для хардкорной аудитории. По словам одного из руководителей направления, разработчики предусмотрели различные способы настройки сложности. Уже после прохождения ранних этапов открываются дополнительные параметры, позволяющие упростить геймплей — например, усилить защиту персонажа или снизить влияние негативных эффектов.

Игроки также отмечают, что благодаря этим настройкам прохождение стало более гибким: можно подстроить игру под свой стиль и уровень навыков, не теряя при этом ощущения вызова.