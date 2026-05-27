По данным Housemarque, игроки Saros набрали 6,63 миллиона часов и совершили 863 миллиона убийств

Спустя почти месяц после выхода, шутер Saros от Housemarque получил интересную информацию о данных игроков: студия опубликовала набор глобальных статистических данных, которые в цифрах показывают, насколько преданным было сообщество этой игре.

Наиболее поразительными являются 6,63 миллиона часов игры и 863 миллиона убийств, зафиксированных на данный момент. Далее, боссы были побеждены 3,08 миллиона раз, а сами игроки погибли 13,13 миллиона раз, что, учитывая сложность игры, неудивительно.

Ещё одна важная цифра — общее количество собранного игроками люценита: с момента запуска игры было накоплено 101,67 миллиарда единиц этого ресурса. Что касается арсенала, самым популярным оружием среди сообщества является «Умная винтовка», что вполне логично, учитывая количество здоровья врагов, которое она может отнять.

Статистика была опубликована в официальном профиле Housemarque на X, сопровождаемая сообщением «Возвращайтесь сильнее!», что является прямой отсылкой к циклу смерти и возрождения, который лежит в основе Saros. Опубликованные данные охватывают период с 28 апреля по 21 мая.

Стоит отметить, что на данный момент студия не опубликовала данные о продажах игры. Статистика игроков даёт представление об активности, но коммерческие показатели игры ещё официально не раскрыты.