По предварительным оценкам, Saros продалась очень плохо в первые две недели

Saros, эксклюзив для PS5 от финской студии Housemarque, по оценкам Alinea Analytics, разошёлся тиражом около 300 000 копий и принём более 22 миллионов долларов дохода за первые две недели после запуска 30 апреля. Около трети копий были куплены в течение трёхдневного периода раннего доступа, что указывает на активную поддержку игры основной аудиторией студии с первого дня.

Однако отрезвляющей является цифра в сравнении с Returnal: несмотря на то, что PS5 насчитывает 93 миллиона игроков по сравнению с 8 миллионами на момент её выхода в 2021 году, Saros продаётся медленнее.

Анализ также объясняет, почему в этом нет ничего удивительного. Returnal вышла в первые месяцы существования консоли, когда у первых покупателей — по определению, геймеров, которые с наибольшей вероятностью покупали новые игры по полной цене — было очень мало заметных игр на выбор. Saros же, напротив, оказалась в жёсткой конкуренции с такими хитами, как Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Hades 2 и Pragmata, в дополнение ко всему каталогу, накопленному за время существования консоли.

Профиль игроков, выбравших Saros, подтверждает, что это избирательная, но очень активная аудитория. 56% игроков уже играли в Ghost of Yotei, 37% — в Death Stranding 2, а целых 78% — в Returnal. В основном это та же самая группа энтузиастов PlayStation, которые покупают практически всё, что выходит, и которые в последнее время сталкиваются с особенно напряжённым графиком релизов.

Что касается вовлечённости игроков, цифры более обнадёживающие. Ежедневное количество игроков достигло пика почти в 142 000 в первую неделю, затем стабилизировалось в диапазоне от 115 000 до 140 000. 40% игроков уже провели за игрой более 15 часов, 30% — более 20, и более 20% прошли приключение до конца — вдвое больше, чем в Returnal за то же время, благодаря более доступным дизайнерским решениям.