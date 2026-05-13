По предварительным оценкам, Saros продалась очень плохо в первые две недели

Saros, эксклюзив для PS5 от финской студии Housemarque, по оценкам Alinea Analytics, разошёлся тиражом около 300 000 копий и принём более 22 миллионов долларов дохода за первые две недели после запуска 30 апреля. Около трети копий были куплены в течение трёхдневного периода раннего доступа, что указывает на активную поддержку игры основной аудиторией студии с первого дня.
Однако отрезвляющей является цифра в сравнении с Returnal: несмотря на то, что PS5 насчитывает 93 миллиона игроков по сравнению с 8 миллионами на момент её выхода в 2021 году, Saros продаётся медленнее.
Анализ также объясняет, почему в этом нет ничего удивительного. Returnal вышла в первые месяцы существования консоли, когда у первых покупателей — по определению, геймеров, которые с наибольшей вероятностью покупали новые игры по полной цене — было очень мало заметных игр на выбор. Saros же, напротив, оказалась в жёсткой конкуренции с такими хитами, как Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Hades 2 и Pragmata, в дополнение ко всему каталогу, накопленному за время существования консоли.
Профиль игроков, выбравших Saros, подтверждает, что это избирательная, но очень активная аудитория. 56% игроков уже играли в Ghost of Yotei, 37% — в Death Stranding 2, а целых 78% — в Returnal. В основном это та же самая группа энтузиастов PlayStation, которые покупают практически всё, что выходит, и которые в последнее время сталкиваются с особенно напряжённым графиком релизов.
Что касается вовлечённости игроков, цифры более обнадёживающие. Ежедневное количество игроков достигло пика почти в 142 000 в первую неделю, затем стабилизировалось в диапазоне от 115 000 до 140 000. 40% игроков уже провели за игрой более 15 часов, 30% — более 20, и более 20% прошли приключение до конца — вдвое больше, чем в Returnal за то же время, благодаря более доступным дизайнерским решениям.
С играми вроде Saros или Returnal сожалений об уходе Sony с ПК будто бы и нет.
Ой, в что это вдруг сонибои не поддержали сей шедевр "рублем"?)).
Бедная Сони, не хочет игры на ПК одновременно с соседями портировать, что бы консолеэлита не обижалась, а теперь вроде как и вообще не хочет портировать. Но вот незадача, консольщики то же весь этот мусор покупать не хотят.. как крутиться бедной Сони...
То есть новая политика от Сони, что сохранение эксклюзивов для ПС5 и прекращение выпуска игра для ПК не особо способствуют продажам?)
Да, "избирательная".