По стопам авторов Elden Ring: создатели Saros мечтают о траектории развития в стиле FromSoftware

Руководство финской студии Housemarque, недавно выпустившей фантастический экшен Saros эксклюзивно для PlayStation 5, поделилось своими амбициозными планами на будущее. В свежем интервью боссы компании открыто признали, что их новинка не смогла показать такие же ошеломительные стартовые продажи, как другие флагманские игры от внутренних студий Sony. Тем не менее разработчики совершенно не унывают и верят, что их фирменные хардкорные проекты собирают свою преданную аудиторию постепенно, а не в один миг на релизе.

Авторы прекрасно понимают, что работают в довольно узкой и специфической нише скоростных шутеров и рогаликов. В качестве главного примера для подражания они видят культовую японскую студию FromSoftware. Основанная в далеком 1986 году компания изначально занималась созданием скучного офисного софта, а к разработке экшен-RPG вроде King's Field пришла значительно позже. Японцы планомерно гнули свою линию, годами выпуская игры про боевых роботов и мрачное фэнтези, пока легендарная Demon's Souls и трилогия Dark Souls наконец-то не превратили их в культовых звезд игровой индустрии.

Глава Housemarque Илари Куиттинен подчеркнул, что они не рассчитывают мгновенно взлететь до масштабов создателей Elden Ring, но хотят перенять саму стратегию их медленного и уверенного роста. По его мнению, Returnal и недавняя Saros сформировали совершенно новое игровое направление, к которому массовый рынок пока просто не привык. Студия планирует шаг за шагом обучать аудиторию и доказывать геймерам, что концентрированный игровой процесс в их фирменном стиле — это лучшее, во что можно сыграть.

В настоящее время финский коллектив, разросшийся за последние годы с 40 до 120 сотрудников, полностью сфокусирован на долгосрочной технической поддержке Saros. Разработчики активно общаются с сообществом и планируют постепенно внедрять в игру новые элементы, параллельно обдумывая идеи для будущих проектов. Команда твердо намерена сохранять свою уникальную творческую ДНК и верит, что время расставит всё по местам.