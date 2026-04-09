Пол уходит из-под ног: в новом геймплее Saros показали опасные снаряды

Студия Housemarque представила новый геймплейный ролик Saros, в котором раскрыла необычные механики боя. В центре внимания — снаряды, способные буквально «поглощать» поверхность под персонажем.

Главный герой, роль которого исполняет Рахул Коли, сталкивается с мощным противником, использующим разнообразные атаки. Особенно опасны жёлтые снаряды: они остаются на земле, а затем поднимаются вверх, создавая угрозу в самый неожиданный момент.

Избежать серьёзного урона помогают уклонения, щиты и активное перемещение, а также использование возвышенностей. Такой подход делает сражения более динамичными и требует постоянной концентрации.

Saros — новая игра от авторов Returnal — выйдет 30 апреля 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5. Владельцы расширенного издания смогут начать игру на 48 часов раньше.