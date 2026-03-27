Разработчики Saros уклонились от ответа о выходе игры на ПК, но прямых опровержений не было

Студия Housemarque, подарившая игрокам хитовый рогалик Returnal, наконец раскрыла детали своего следующего проекта - экшена Saros. Релиз состоится на PlayStation 5, однако вопрос о потенциальном появлении игры на персональных компьютерах остался без четкого ответа. В интервью Game Informer директор игры Грегори Лауден, присоединившийся к Housemarque из Remedy Entertainment, прямо уклонился от вопроса о выходе Saros на ПК.

Сегодня мы говорим только о Saros и о запуске на PlayStation 5.

Сама по себе осторожность разработчиков не выглядит удивительной на фоне последних сообщений о смене курса Sony. Согласно данным Bloomberg, японская корпорация пересматривает свою стратегию по выпуску одиночных игр на ПК. В частности, сообщается, что такие громкие проекты, как Ghost of Yotei и Wolverine, могут не получить релиз в Steam, в отличие от предыдущих частей этих серий. Причиной называются продажи портов, которые не оправдали амбициозных ожиданий компании.

На этом фоне уклончивый ответ Лаудена можно трактовать двояко. С одной стороны, Sony действительно ужесточает политику эксклюзивности, делая ставку на укрепление экосистемы PS5, которая уверенно лидирует в текущем поколении консолей. С другой - отсутствие прямого опровержения оставляет надежду для поклонников ПК. В конце концов, предыдущий проект студии, Returnal, вышел на компьютерах спустя два года после дебюта на PlayStation 5.

Пока же Saros официально анонсирован исключительно для PS5, и, судя по риторике разработчиков, любые разговоры о порте откладываются как минимум до релиза игры. Будут ли повторены сроки выхода Returnal или же Sony возьмет курс на полную эксклюзивность - станет ясно только после запуска проекта, до которого остается ждать еще месяц.