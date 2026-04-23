Релизный трейлер Saros демонстрирует новое оружие и локации, а также раскрывает модификаторы Каркозы

Sony выпустила трейлер к запуску Saros, демонстрирующий новое оружие, локации и модификаторы Каркозы, а Housemarque подробно рассказывает об испытаниях и возможностях доступности эксклюзива для PS5.

Видео предлагает новый взгляд на атмосферу игры, оружие и возможности настройки сложности. В начале показан Стэк, которого играет Кеоне Янг, рисующий видения Каркозы, за которым следует эпизод в соборе, призванный сразу же создать мрачную и мистическую атмосферу приключения. В трейлере также показаны несколько локаций, которые игроки смогут исследовать в роли Арджуна, включая переулок в Лондоне будущего и коридор отеля.

Как объяснил креативный директор Грегори Лоуден, в трейлере представлены несколько основных и энергетических видов оружия, включая чакрам и лучевой луч Illumine Beam, мощное лучевое оружие. Также впервые показаны сражения с Повелителями Каркозы, боссами, представляющими собой одни из самых сложных противников в игре.

Центральной частью игрового процесса являются модификаторы Каркозы, которые позволяют настраивать сложность по своему вкусу. Модификаторы защиты позволяют упростить игру, увеличив наносимый урон, усилив щит Солтари или восстановив броню перед встречей с Повелителями.

С другой стороны, модификаторы сложности делают игру сложнее: к ним относятся износ оружия, пули от убитых врагов и препятствия для роста, которые отменяют второй шанс или отключают улучшения матрицы брони.

Также на старте будут доступны несколько вариантов специальных возможностей, включая функции для людей с дальтонизмом, переназначение кнопок управления и режим фокусировки диалогов; более подробная информация появится после запуска.