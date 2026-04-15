Saros на PS5 займёт почти 85 ГБ

До дебюта Saros на PlayStation 5 осталось совсем немного времени. Пока мы ждём появления эксклюзива на прилавках магазинов, появилась информация об игре, раскрывающая ее объем и дату предзагрузки.

Аккаунт PlayStation Game Size в X/Twitter, который уже много лет является надёжным источником подобной информации, раскрыл подробности о предварительной загрузке и размере. Согласно информации, версия игры от 01.002.002 весит 83,440 ГБ. Стоит отметить, что до запуска могут выйти обновления, которые повлияют на общий размер эксклюзива для PS5.

PlayStation Game Size также напоминает нам, что покупатели Deluxe Edition получат 48-часовой ранний доступ, а предварительная загрузка начнётся за неделю до запуска. Таким образом, Deluxe Edition будет доступен для загрузки с 21 апреля, а релиз запланирован на 28 апреля. Стандартное издание будет доступно для загрузки с 23 апреля, а играть можно будет с полуночи 30 апреля.