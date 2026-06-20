Saros - новый эксклюзив PlayStation стартовал слабее, чем MLB The Show 26 и Gran Turismo 7

По оценкам аналитического агентства Alinea Analytics, новый PS5-эксклюзив от Housemarque разошёлся тиражом примерно в 415 тысяч копий. Sony официальных цифр пока не публиковала. Для нишевой одиночной игры это не провал, но в сравнении с другими проектами Sony ситуация выглядит иначе.

К примеру, спортивный симулятор MLB The Show 26 за тот же период продался в количестве около 756 тысяч копий. Ещё более показателен разрыв с Gran Turismo 7 — игра 2022 года только в 2026-м разошлась тиражом примерно в 835 тысяч копий, что более чем вдвое превышает продажи Saros.

Не спасают картину и другие проекты Sony. Ghost of Yotei за первую половину года продалась тиражом около 1,1 млн копий, Spider-Man 2 — примерно 699 тысяч, а Astro Bot в 2026 году добавила к своей копилке ещё 601 тысячу копий, доведя общий тираж до 4,3 млн. Эти цифры подчёркивают, что крупные франшизы PlayStation сохраняют стабильный спрос даже спустя годы после релиза.

Самый важный вопрос — каковы были ожидания Sony от Saros. Если игра соответствует уровню Returnal, у Housemarque может не быть причин для беспокойства.