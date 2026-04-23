Saros получил новый геймплейный тизер перед выходом - ставка на скорость и мощь

Студия Housemarque показала новый геймплей Saros, подтвердив ставку на динамичные бои и визуальную насыщенность. Действие разворачивается в Каркозе, где герой Арджун исследует судьбу пропавшей команды.

Судя по трейлеру, игра строится на быстром передвижении и агрессивных перестрелках. Щит Солтари позволяет не только выживать под огнём, но и контратаковать, что усиливает ощущение «power fantasy». Такой подход напоминает прошлые проекты студии, где важен ритм и контроль над ситуацией.

При этом есть и риск: за обилием эффектов может скрываться нехватка глубины. Подобные игры легко впечатляют на показах, но требуют отточенного баланса, чтобы не наскучить через несколько часов.

Релиз Saros намечен на 30 апреля, а владельцы расширенного издания смогут начать раньше. Пока проект выглядит как потенциально сильный экшен, но всё решит то, насколько хорошо он удержит интерес за пределами первых впечатлений.