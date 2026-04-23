Saros получил новый геймплейный тизер перед выходом - ставка на скорость и мощь

Студия Housemarque показала новый геймплей Saros, подтвердив ставку на динамичные бои и визуальную насыщенность. Действие разворачивается в Каркозе, где герой Арджун исследует судьбу пропавшей команды.
Судя по трейлеру, игра строится на быстром передвижении и агрессивных перестрелках. Щит Солтари позволяет не только выживать под огнём, но и контратаковать, что усиливает ощущение «power fantasy». Такой подход напоминает прошлые проекты студии, где важен ритм и контроль над ситуацией.
При этом есть и риск: за обилием эффектов может скрываться нехватка глубины. Подобные игры легко впечатляют на показах, но требуют отточенного баланса, чтобы не наскучить через несколько часов.
Релиз Saros намечен на 30 апреля, а владельцы расширенного издания смогут начать раньше. Пока проект выглядит как потенциально сильный экшен, но всё решит то, насколько хорошо он удержит интерес за пределами первых впечатлений.
30 апреля ранний доступ героев стартует, очевидно чем будут заниматься олды)