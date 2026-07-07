Saros получила бесплатную 2,5-часовую пробную версию, эксклюзивно доступную для подписчиков PlayStation Plus Premium

Sony выпустила бесплатную пробную версию Saros и установила ограничение по времени в два с половиной часа для эксклюзивного экшена для PS5 от Housemarque. При общей продолжительности сюжета чуть менее 20 часов этого достаточно, чтобы по-настоящему освоиться в игре.

Вы берете на себя роль Арджуна Девраджа, озвученного Рахулом Коли, и пробиваетесь сквозь темный, залитый неоновым светом мир под названием Каркоза. Housemarque предлагает именно то, что у них получается лучше всего: напряжённый геймплей в стиле bullet-hell от третьего лица.

Весь ваш игровой прогресс и все разблокированные трофеи из пробного периода будут перенесены в полную версию

Пробная версия — прекрасная возможность для тех, кто сомневался из-за игрового процесса. Двух с половиной часов вполне достаточно, чтобы понять, раздражает ли вас или захватывает жестокая сложность.