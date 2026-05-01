Saros получила хвалебный трейлер и поздравления от разработчиков студий Sony

Saros в настоящее время является одной из лучших игр 2026 года по отзывам критиков. Игра недавно дебютировала во всем мире и доступна эксклюзивно на PlayStation 5, и первые обзоры ясно показывают, что это один из крупнейших хитов этого поколения.

Saros получает восторженные отзывы как от журналистов, так и от игроков, и многие считают её обязательной к прохождению для владельцев PS5. Атмосфера, геймплей и качество разработки говорят о том, что Housemarque в очередной раз создали нечто действительно впечатляющее.

Команды PlayStation решили отметить запуск уникальным способом. В сети появились специальные иллюстрации, созданные различными студиями, — авторы связывают своих персонажей с миром Saros, создавая по-настоящему яркие и креативные изображения.