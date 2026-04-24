Saros убедила Digital Foundry: отлично на PS5 Pro, хорошо на базовой PS5 с некоторыми компромиссами

Эмбарго на обзор снято. Вместе с Saros Digital Foundry опубликовали свой технический анализ нового эксклюзива Housemarque для PS5 и PS5 Pro. Вердикт в целом положительный, как по качеству технической реализации, так и по производительности на обеих консолях Sony, даже несмотря на неизбежные компромиссы на базовой PS5.

В обзоре подчёркивается, что Saros представляет собой значительный шаг вперёд для студии, особенно в плане эффектов частиц. В игре используется собственная система, способная генерировать огромное количество красочных визуальных эффектов, воксельные эффекты исчезновения врагов и физические снаряды, при этом сохраняя отличную читаемость благодаря более сдержанным цветовым палитрам окружения и параметрам доступности, позволяющим изменять оттенки кадров. С технической точки зрения, Saros отказывается от ключевых технологий Unreal Engine 5, таких как Lumen RT и Nanite, в пользу стабильной частоты 60 кадров в секунду, что крайне важно для такой динамичной игры.

PS5 Pro — это, безусловно, консоль, где Saros проявляет себя во всей красе. Консоль предлагает единственный режим 60 кадров в секунду с выводом 4K через PSSR, что особенно эффективно: масштабирование отлично справляется с огромным количеством частиц, поддерживая стабильное и чёткое изображение. Анализ показывает внутреннее разрешение 1440p, которое удивительно чистое благодаря новой версии PSSR. Частота кадров стабильна, с незначительными просадками только в очень насыщенных сценах. Однако в кат-сценах в реальном времени частота кадров может падать до 30 кадров в секунду, в то время как предварительно отрендеренные кинематические ролики работают с частотой 24 кадра в секунду, что создаёт небольшое несоответствие с игровым процессом.

Базовая версия для PS5 по-прежнему актуальна и вполне приятна в использовании, но в данном случае потребовались более очевидные компромиссы. В отсутствие PSSR масштабирование до 4K осуществляется с помощью AMD FSR 2/3, с начальным внутренним разрешением около 1224p. В результате изображение выглядит более мягким и более склонным к мерцанию, особенно во время быстрого движения. Однако самым большим ограничением является управление частицами: FSR с трудом поддерживает визуальную согласованность в более сложных сценах, что негативно сказывается на самом выразительном эстетическом элементе игры. Производительность остаётся хорошей, но немного ниже, чем на PS5 Pro.