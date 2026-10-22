Saros впервые добралась до игрового процесса в эмуляторе PS5 KytyPS5 при производительности менее 10 FPS

Тестировщик jemabaris использовал экспериментальную сборку KytyPS5-2026-10-22-05694ab на ПК с Windows 11, процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой GeForce RTX 4090.

По его словам, первоначальная настройка звука и субтитров работает корректно. После запуска игра некоторое время остаётся на чёрном экране — ожидание занимает около трёх минут, — после чего переходит непосредственно к игровому процессу.

Звук при этом воспроизводится, однако производительность пока остаётся крайне низкой: даже на системе с Ryzen 9 7950X3D и RTX 4090 частота кадров не достигает 10 FPS.

Результат примечателен тем, что речь идёт о новом документированном случае запуска крупной игры для PS5 через KytyPS5 до стадии геймплея. В то же время отчёт пока не сопровождается журналом работы эмулятора или подробным видеоподтверждением, поэтому достижение ещё требует независимой проверки.