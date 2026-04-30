Состоялся релиз роглайт-экшена Saros для PS5

Сегодня состоялся общий релиз Saros, нового роглайт-экшена от студии Housemarque - игра уже доступна на PS5 полностью на русском языке.

События игры разворачиваются на загадочной планете, которую накрывает постоянное затмение. Главный герой - дозорный по имени Арджун Деврадж. Ему предстоит выяснить, что случилось с давно заброшенной внеземной колонией.

Saros получила высокие оценки от журналистов: 88/100 на Metacritic и 89/100 на OpenCritic.