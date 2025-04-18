Создатели Returnal пообещали показать геймплей Saros до конца 2025 года

Студия Housemarque, известная по хиту Returnal, готовит к выходу свой новый проект — Saros. Игра была анонсирована в феврале 2025 года, но дебютный трейлер ограничился атмосферным видеорядом, оставив за кадром главную особенность — боевую систему.
Saros разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5 и ожидается в 2026 году. Разработчики пообещали, что полноценный геймплей представят до конца 2025-го, где студия впервые покажет в действии боевку и ключевые игровые механики.
Это первый оригинальный проект Housemarque с момента присоединения к Sony. По словам команды, Saros будет духовным наследником Returnal — с акцентом на динамику и напряжение, но в совершенно новом мире и сеттинге.
меняющийся мир после каждой гибели... где-то я это уже слышал и не 1 раз. к тому же если боевая система там будет такая же как во втором ретурнале даже за бесплатно спасибо не надо
Втором?
упс, со вторым ремнантом спутал)) ну хрен редьки не слаще))
две абсолютно разные игры) Особенно по скорости геймплея
Это мы ждем) Returnal была отличным рогаликом)