Создатели Returnal пообещали показать геймплей Saros до конца 2025 года

Студия Housemarque, известная по хиту Returnal, готовит к выходу свой новый проект — Saros. Игра была анонсирована в феврале 2025 года, но дебютный трейлер ограничился атмосферным видеорядом, оставив за кадром главную особенность — боевую систему.

Saros разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5 и ожидается в 2026 году. Разработчики пообещали, что полноценный геймплей представят до конца 2025-го, где студия впервые покажет в действии боевку и ключевые игровые механики.

Это первый оригинальный проект Housemarque с момента присоединения к Sony. По словам команды, Saros будет духовным наследником Returnal — с акцентом на динамику и напряжение, но в совершенно новом мире и сеттинге.