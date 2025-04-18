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Saros 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
6.6 20 оценок

Создатели Returnal пообещали показать геймплей Saros до конца 2025 года

butcher69 butcher69

Студия Housemarque, известная по хиту Returnal, готовит к выходу свой новый проект — Saros. Игра была анонсирована в феврале 2025 года, но дебютный трейлер ограничился атмосферным видеорядом, оставив за кадром главную особенность — боевую систему.

Saros разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 5 и ожидается в 2026 году. Разработчики пообещали, что полноценный геймплей представят до конца 2025-го, где студия впервые покажет в действии боевку и ключевые игровые механики.

Это первый оригинальный проект Housemarque с момента присоединения к Sony. По словам команды, Saros будет духовным наследником Returnal — с акцентом на динамику и напряжение, но в совершенно новом мире и сеттинге.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Игорь Болонев

меняющийся мир после каждой гибели... где-то я это уже слышал и не 1 раз. к тому же если боевая система там будет такая же как во втором ретурнале даже за бесплатно спасибо не надо

4
hpi

Втором?

3
Игорь Болонев hpi

упс, со вторым ремнантом спутал)) ну хрен редьки не слаще))

MetalGearStranding Игорь Болонев

две абсолютно разные игры) Особенно по скорости геймплея

MetalGearStranding

Это мы ждем) Returnal была отличным рогаликом)