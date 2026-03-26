Создатели Returnal учли критику: новый экшен Saros на PS5 получит автосохранения и несколько слотов сохранений

Студия Housemarque раскрыла новые подробности о своём следующем проекте — научно-фантастическом roguelike-шутере Saros. Разработчики признались, что при создании игры внимательно изучили отзывы игроков о Returnal и постарались исправить наиболее обсуждаемые проблемы.

Одним из главных изменений станет система сохранений. В Saros с самого релиза будут доступны автосохранения и несколько слотов для сохранений. В Returnal на запуске подобных функций не было, из-за чего игрокам приходилось проходить длительные забеги без возможности прервать игру и вернуться позже. Позднее эту функцию добавили обновлением, но она всё равно стала одной из главных тем критики.

Креативный директор проекта Грегори Лоуден отметил, что команда не собирается делать игру проще, но хочет дать игрокам больше возможностей адаптировать сложность под себя. Для этого в Saros появятся различные системы помощи, включая постоянные улучшения, механики второго шанса после гибели и специальные модификаторы сложности.

При этом основной уровень испытаний останется высоким — студия по-прежнему делает ставку на напряжённый и динамичный игровой процесс.

Ещё одним важным изменением станет структура игровых сессий. Один забег в Saros рассчитан примерно на 30 минут, хотя в некоторых случаях может завершаться быстрее. По словам разработчиков, короткие сессии позволяют игрокам чаще получать новый опыт и быстрее учиться на собственных ошибках.

Также в игре можно будет использовать несколько сохранений одновременно. Это позволит проходить разные кампании параллельно и возвращаться к игре в удобное время.

Главную роль в Saros исполняет актёр Рахул Коли, который озвучивает персонажа по имени Арджун Деврадж. Релиз игры состоится 30 апреля эксклюзивно на PlayStation 5.