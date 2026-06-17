Студия Housemarque предполагает, что их следующая игра может быть менее масштабным проектом, чем Saros

Housemarque, возможно, рассматривает проект меньшего масштаба для своей следующей игры. Сооснователь финской студии Илари Куиттинен в недавнем заявлении намекнул, что после завершения работы над Saros команда открыта для изучения возможностей, которые не обязательно будут такими же масштабными и амбициозными, как последняя игра.

Иногда мы даже щипаем себя, чтобы убедиться, что это не сон… неужели нам выпала возможность создать что-то подобное? Новую игру, новый проект со всеми этими функциями? Но мы также остаёмся реалистами. Мы 26 лет были независимой студией, просто пытаясь выжить и переходя от одной игры к другой. Сейчас мы обсуждаем, как двигаться дальше с Saros, и говорим об этом с сообществом. Но, конечно, мы также думаем о том, что нам следует делать в будущем. Есть интересные возможности, которые мы хотели бы исследовать, и они могут быть не такого масштаба, как Saros. Есть так много вещей, которые мы хотим попробовать, и мы выясним, будет ли это возможно или нет.

Эти заявления были сделаны в то время, когда студия переживает фазу консолидации в рамках PlayStation Studios. Housemarque, основанная в 1993 году, была официально включена в команду разработчиков Sony в 2021 году после выхода Returnal, последней игры, выпущенной студией перед ее приобретением Sony.

По данным The Game Business, сейчас в студии работает 120 сотрудников, что втрое больше, чем десять лет назад, когда вышла Nex Machina на PS4. Тем не менее, для завершения разработки Saros потребовалась поддержка Nixxes.

Контекст этих заявлений нетривиален. Saros сталкивается с показателями продаж, которые считаются ниже ожиданий, по оценкам, около 300 000 копий, что медленнее, чем у Returnal, даже при значительно возросшей базе пользователей PS5. В условиях индустрии, отмеченной массовыми увольнениями и повсеместной неопределённостью, естественно, что фанаты беспокоятся о будущем своих любимых студий.

Однако Housemarque, похоже, смотрит на ситуацию с оптимизмом. Директор по бренду Микаэль Хавери вспомнил, что Returnal сама прошла через аналогичный процесс, постепенно набирая обороты по мере того, как игроки открывали для себя все больше игрового процесса и информация распространялась из уст в уста.

Забавно, что Returnal, когда мы запустили игру, начала набирать популярность немного позже. Большая часть сообщества открывала для себя игру постепенно, и это имеет тенденцию распространяться: люди становятся все более и более заинтересованными.

Упоминание проектов разного масштаба порождает предположения о возможном возвращении к аркадным корням студии, известной такими играми, как Super Stardust HD и Resogun. Ничего не подтверждено, и сам Куиттинен ясно дал понять, что планы все ещё обсуждаются.