Танец со смертью: авторы Saros продемонстрировали систему уклонений и работу щита

До выхода многообещающего фантастического рогалика Saros от студии Housemarque остается около двух месяцев — релиз запланирован на 30 апреля 2026 года. Судя по отснятому на данный момент материалу, кажется, что разработчики снова делают ставку на захватывающий сюжет и отточенный геймплей, основы которого были заложены еще в Returnal.

В свежем 21-секундном геймплейном ролике разработчики сделали акцент на использовании щита Солтари (Soltari Shield). Он не только блокирует атаки, но и поглощает энергию вражеских снарядов, которую затем можно выпустить во врагов в виде мощного ответного удара. Помимо щита, выживание строится на отточенных рывках и прыжках, позволяющих маневрировать в «танце» среди сотен летящих пуль.

Saros станет эксклюзивом для PS5, получив при этом специальные улучшения для PS5 Pro.