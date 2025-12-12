Трейлер Saros раскрывает новые сюжетные горизонты и переносит дату выхода на апрель

Housemarque представила свежий трейлер своего нового проекта Saros во время The Game Awards, демонстрируя расширенный сюжет и динамичный геймплей, вдохновленный Returnal. В видео главный герой Арджун Солтари предстает в усовершенствованном боевом костюме, сражаясь с врагами в фирменном стиле студии: шквалы пуль, интенсивные столкновения и визуальные эффекты создают настоящий адреналиновый опыт.

Трейлер также раскрывает более глубокий сюжет, с реалистичной озвучкой, кинематографичными сценами и проработанными диалогами с NPC. По словам креативного директора Грегори Лаудена, именно расширение истории позволяет Saros выделяться среди предыдущих игр студии, обеспечивая более богатое и запоминающееся приключение для игроков.

К сожалению, вместе с трейлером Housemarque подтвердила перенос релиза игры с 20 марта на 30 апреля. Несмотря на задержку, поклонники смогут погрузиться в эксклюзивный контент для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, с надеждой, что позже появится и версия для ПК — как это произошло с Returnal в Steam и Epic Games Store.

Saros обещает стать новым эталоном динамичных sci-fi экшенов с глубоким сюжетом, а свежий трейлер лишь усиливает ожидания перед запуском.