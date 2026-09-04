В этом году Saros получит обновление Zenith с режимами босс-раш и Новая игра+

Saros: Zenith, следующее крупное бесплатное обновление контента для Saros, было представлено на State of Play. Оно добавляет новые, многократно проходимые игровые режимы, а также различные визуальные настройки и настройки управления, чтобы сделать игру доступной для ещё большего числа игроков.

Saros: Zenith представляет Overlord Rush, совершенно новый режим, где вы можете сражаться с могущественными врагами-повелителями из основной игры один за другим, стремиться к высокому результату и соревноваться с игроками со всего мира, используя встроенные таблицы лидеров, в знак уважения к классическому аркадному стилю, которым славится Housemarque.

Это обновление также добавляет «Eclipse Layers», режим «Новая игра+», который позволяет опытным игрокам проверить свои навыки на практике. После прохождения Saros игроки могут вернуться к началу и попробовать себя в более сложной версии игры. Эти испытания можно пройти, используя ещё больше вариантов развития сюжета и новые модификаторы для персонализации игрового процесса. Также вас ждут новые секреты и трофеи, которые вы сможете обнаружить.

Также будут добавлены новые функции доступности, включая высококонтрастную камеру, прицеливание с помощью гироскопа через беспроводной контроллер DualSense и переключаемую опцию «Сниженная скорость игры». Благодаря этим опциям ещё больше игроков смогут лично оценить захватывающий «балет пуль» Saros.